ليبيا تفقد الملايين من مبيعات النفط
Globallookpress
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تحدثت وسائل إعلام ليبية عن وصول إجمالي التراجع في إنتاج النفط الخام في ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى نحو 500 ألف برميل، ما يعني أن ليبيا خسرت فرصة بيعه.
وجاء ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، مؤخرا، توقف ضخ 200 ألف برميل نفط يوميا عبر الخط الرئيسي الرابط بين حقول السماح - الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة.
وأرجعت المؤسسة الأمر إلى صيانة ستستمر أسبوعا، وحتى يوم 11 يناير الجاري، ما يمثل خسارة فرصة بيعه بقيمة تتجاوز 107 ملايين دولار.
المصدر: الوسيط
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