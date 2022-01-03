في أولى جلسات 2022.. ارتفاع أسعار الذهب الأسود

ارتفعت أسعار النفط في أولى جلسات 2022، اليوم الاثنين، في ظل تراجع المخاوف من تأثير متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 75.76 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% أيضا إلى 78.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + غازبروم