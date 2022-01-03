في أولى جلسات 2022.. ارتفاع أسعار الذهب الأسود
Sputnik
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ارتفعت أسعار النفط في أولى جلسات 2022، اليوم الاثنين، في ظل تراجع المخاوف من تأثير متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الخام.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 75.76 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% أيضا إلى 78.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
المصدر: RT + غازبروم
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