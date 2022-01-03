بورصة موسكو تستهل تعاملات 2022 باللون الأخضر
AFP
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استهلت بورصة موسكو تعاملات العام الجديد 2022 على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا البورصة الروسية اليوم الاثنين ارتفاعا بنحو 2%.
ووفقا لبيانات بورصة موسكو، فقد صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 11:46 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.91% إلى 3859 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.34% أيضا إلى 1633 نقطة.
وجاء ارتفاع البورصة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع تراجع المخاوف من تأثير متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الخام.
المصدر: RT
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