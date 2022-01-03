بورصة موسكو تستهل تعاملات 2022 باللون الأخضر

استهلت بورصة موسكو تعاملات العام الجديد 2022 على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا البورصة الروسية اليوم الاثنين ارتفاعا بنحو 2%.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، فقد صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 11:46 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.91% إلى 3859 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.34% أيضا إلى 1633 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع تراجع المخاوف من تأثير متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الخام.

المصدر: RT