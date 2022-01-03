"طالبان" تستقبل وفدا من المستثمرين الروس

ذكر المتحدث باسم حكومة "طالبان" في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي بحث مع مستثمرين روس آفاق تنفيذ مشاريع في مختلف قطاعات اقتصاد البلاد.

وكتب مجاهد في بيان عبر "تويتر" اليوم الاثنين أن حنفي التقى وفدا مشتركا من المستثمرين الأفغان والروس في مكتبه في كابل، وتناول اللقاء مناقشة جهود استخراج النفط والغاز وإنشاء المصافي ومصانع لإنتاج السبائك وشركة لإنتاج الأسمنت.

۱/۲ ــ محترم مولوی صاحب عبدالسلام حنفی معاون ریاسة الوزرا با هیئت مشترک سرمایه‌گذاران افغانی و روسی در دفتر کاری خود دیدار نمود.

در این دیدار روی تلاش، استخراج و تاسیس پالایشگاه‌های نفت و گاز و دستگاه‌های سی‌ان‌جی و ال‌ان‌جی‌ و ایجاد شرکت تولید سمنت به تفصیل بحث و تبادل نظر شد. pic.twitter.com/3JWaVTesGy — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 3, 2022

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وحسب البيان، فإن ممثلا للمستثمرين الروس أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في هذه المجالات، بينما أكد حنفي أنه سيتم توفير ظروف جيدة للاستثمار في أفغانستان.

المصدر: RT