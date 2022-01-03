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مصر تبحث عن البترول والغاز في 8 مناطق

مال وأعمال

مصر تبحث عن البترول والغاز في 8 مناطق
AFP
صورة تعبيرية
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

ووفقا لبيان نشرته وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، في صفحتها في "فيسبوك" فقد تم ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات "إيني" و"بي بي" و"أبكس انترناشيونال" و"انرجين إيجيبت" و"إينا نافتا" و"سيبترول" وشركة "يونايتد إنرغي".

ويبلغ إجمالي مساحات المناطق نحو 12.3 ألف كيلومتر مربع (كم2)، وتتضمن الترسية حد أدنى للاستثمارات في فترات البحث يقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئرا كحد أدنى، هذا بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.

وأشار الملا إلى أنه فى ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا فقد حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT

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