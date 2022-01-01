 
مباشر

أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية

مال وأعمال

أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s32y

بات ساري المفعول في أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير عام 2022، القانون الذي يمنع السفن الروسية من الوصول إلى المياه الداخلية لهذه الدولة.

في 3 ديسمبر 2020، اعتمد  البرلمان الأوكراني الوثيقة الخاصة بذلك.

ويحظر القانون الجديد، على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" (تسمية روسيا وفقا للعبارات الرسمية في أوكرانيا) من نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا. وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا، عدة أنهار ومن بينها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا