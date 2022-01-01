أوكرانيا تغلق موانئها أمام السفن الروسية

بات ساري المفعول في أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير عام 2022، القانون الذي يمنع السفن الروسية من الوصول إلى المياه الداخلية لهذه الدولة.

في 3 ديسمبر 2020، اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة الخاصة بذلك.

ويحظر القانون الجديد، على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" (تسمية روسيا وفقا للعبارات الرسمية في أوكرانيا) من نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا. وتم فرض حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.

На Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ в ее внутренние водыhttps://t.co/aihnUKgXBxpic.twitter.com/PXbtJjP8Ct — РИА Новости (@rianru) January 1, 2022

بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على حظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا، عدة أنهار ومن بينها نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وعدد من الأنهار الأخرى.

المصدر: نوفوستي