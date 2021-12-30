الكاظمي: نجحنا في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن حكومته نجحت في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس: "مررنا خلال عام ونصف العام من عمر هذه الحكومة بتحديات كبيرة، نجحنا في تجاوزها، واحتاج بعضها إلى مزيد من الوقت".

وأضاف، أن "كل الإنجازات التي تحققت، إنما تحققت بدعم من السادة الوزراء كافة، وكذلك بدعم من شعبنا العراقي الكريم وصبره وحكمته وتحمّله في هذه الظروف، وما نجحنا فيه نعتز به وسنحميه، وأن تعمل الحكومة القادمة بما يمكن من حماية هذا المنهج".

وأشار إلى، أن "الورقة البيضاء للإصلاح أحد هذه المنجزات، حيث قدمت الكثير من العوائد المالية للدولة، ورغم محاولات البعض التشويش بشأنها، لكنها لاقت استحسان الكثير من القطاعات الوطنية في الصناعة والزراعة وفي تعظيم إيرادات الدولة والاحتياطي النقدي".

وتابع الكاظمي: "نتيجة للورقة البيضاء، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، وكنا على حافة انهيار النظام السياسي والاجتماعي، لكننا نجحنا في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا".

المصدر: RT