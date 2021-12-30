"تسلا" تسحب نحو نصف مليون سيارة لمعالجة مشاكل تتعلق بالسلامة

أعلنت هيئة السلامة على الطرق في الولايات المتحدة أن شركة "تسلا" ستسحب أكثر من 475 ألفا من سياراتها الكهربائية من طرازي "3" و"إس" لمعالجة مشاكل تزيد من احتمال تعرضها لحوادث اصطدام.

وأكدت الشركة أنها ستسحب 356309 سيارات من طراز "3" أنتجت بين عامي 2017 و2020 لمعالجة مشكلات كاميرا الرؤية الخلفية، و119009 سيارات من طراز "إس" بسبب مشاكل في غطاء الصندوق الأمامي.

وقالت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة: "تعطل عرض الكاميرا الخلفية قد يؤثر على الرؤية الخلفية للسائق ويزيد من مخاطر الاصطدام".

وأضافت: "الشركة ليست على دراية بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالمشكلات المتعلقة بسياراتها من الطرازين المذكورين".

المصدر: "رويترز"