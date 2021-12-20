قام بتفجيرها عن بعد.. رجل أعمال فنلندي يتخلص من سيارته "تسلا" بعد أن سئم من "تكاليف إصلاحها"

أقدم رجل أعمال فنلندي على التخلص من سيارته من موديل "تسلا أم" بتفجيرها، بعد أن سئم من دفع آلاف الدولارات على تصليحها وكثرة أعطالها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرجل أكد أن "كلفة إصلاح البطارية في خدمة "تسلا" الرسمية تبلغ 20 ألف دولار".

وأضافت المصادر نقلا عنه أنه لم يكن يخطط لإنفاق مثل هذه المبالغ، وأنه فقد أعصابه وأقدم على تفجيرها.

وتابعت المصادر أنه قام ببساطة بحشو السيارة بـ30 كيلوغراما من المتفجرات، ووضع دمية تمثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب الشركة على كرسي السائق وركب عدة كاميرات لتصوير عملية القضاء عليها.

وبعدها قام الرجل مع مجموعة من أصدقائه بتفجير السيارة عن بعد في منطقة جبلية بعيدة.

المصدر: "360TV"