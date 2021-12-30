وزير المالية التركي: لن يكون لدينا تضخم مرتفع بحلول عام 2023

توقع وزير المالية التركي، نور الدين نبطي، أن بلاده ستتجاوز مشكلة التضخم المرتفع بحلول عام 2023 بعد ارتفاعه الحاد في شهر ديسمبر الجاري.

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وقال نبطي، في حديث لقناة "CNN Turk"، الأربعاء، إن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمنان هبوطا تدريجيا للتضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30% في ديسمبر بحسب بعض التنبؤات.

وأوضح: "هذا الارتفاع سيتحول قريبا إلى اتجاه معاكس، سيبدأ نضالنا الصعب ضد هذا التضخم. يتم وضع الأسعار في حساب التضخم في أول 20 يوما من شهر ديسمبر. ستعود هذه الأسعار إلى المستويات الطبيعية على أساس شهري. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على التضخم".

وتابع: "سيكون للانخفاض في سعر الصرف تأثير أيضا. وسيكون عام 2022 مستقرا. سنشعر تدريجيا بانخفاض التضخم اعتبارا من يناير، وسنتابع التراجع على أساس شهري".

وقال نبطي: "مع دخولنا عام 2023 لن يكون لدينا تضخم، لأننا دخلنا في حلقة إيجابية. العام القادم سيشهد تصحيحا وانتعاشا. في يناير 2023 سنرى جميعا أن الأمور وصلت إلى نقطة جيدة جدا".

وتأتي تصريحات نبطي في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة مالية في ظل انهيار العملة الوطنية، التي هوت أوائل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى متراجعة إلى 18.4 ليرة تركية مقابل دولار أمريكي، لكن التدخلات من قبل الحكومة أدت إلى تحقيق بعض المكاسب حيث ارتفعت العملة الوطنية حتى الآن إلى 12.6 مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"