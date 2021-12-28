أردوغان: قريبا جدا ستدخل تركيا قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تدخل بلاده "قريبا جدا" إلى قائمة الاقتصادات الـ10 الأولى في العالم.

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، إن تركيا تهدف إلى دخول نادي كبرى 10 اقتصادات العالم، معتبرا أن تركيا باتت قريبة جدا من تحقيق هذا الهدف أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وأشار أردوغان إلى أن العلم هو العمود الفقري للابتكار والتكنولوجيا والضمانة للسيادة السياسية لتركيا، وأضاف أن من واجب الحكومة دعم العلماء الأتراك الذين يتمتعون بكفاءات عالية المستوى.

وتابع: "نواصل طريقنا في النهوض بكافة القطاعات الصناعية بغية أن نكون من الدول التي يشار إليها بالبنان".

وأشار إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 221 مليار دولار مع نهاية نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مبينا أن الأيام التي ستحقق فيها أنقرة فائضا في الحساب الجاري قريبة.

وأردف الرئيس التركي: "هدفنا التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة والسير نحو الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والنمو".

وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة مالية في ظل انهيار العملة الوطنية، التي هوت الاثنين الماضي إلى أدنى مستوى متراجعة إلى 18.4 ليرة تركية مقابل دولار أمريكي، لكن التدخلات من قبل الحكومة أدت إلى تحقيق بعض المكاسب حيث ارتفعت العملة الوطنية حتى الآن إلى 11.8 مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: "الأناضول" + وكالات