الولايات المتحدة.. استقرار طلبات الإعانة وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نوفمبر

قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، استقر عند 205 آلاف طلب دون تغيير، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن الإنفاق الاستهلاكي زاد زيادة كبيرة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى لم تشهد تغيرا من مستوى 205 آلاف طلب عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت طلبات الإعانة لأدنى مستوى لها منذ العام 1969.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز"، آراءهم توقعوا تقديم 215 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي. ونزلت طلبات إعانة البطالة من رقم قياسي مرتفع بلغ 6.149 مليون في أبريل 2020.

ويشهد سوق العمل شحا في العمال، إذ انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 21 شهرا عند 4.2 في المئة. وكان هناك 11 مليون فرصة عمل قياسية في نهاية أكتوبر الماضي.

فيما أظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع 0.6 بالمئة الشهر الماضي.

وصعد قطاع الخدمات 0.9 بالمئة، وهو ما يعادل تقريبا كل المكاسب التي تحققت في الإنفاق الشهر الماضي. وجاءت الزيادة الكبيرة في الخدمات بقيادة قطاعي الإسكان والمرافق.

وارتفع الإنفاق على السلع 0.1 بالمئة مقابل انخفاض الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة مثل السيارات 0.6 بالمئة بسبب نقص المعروض.

وذكر تقرير منفصل لوزارة التجارة أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تحظى بمتابعة من كثب لارتباطها بخطط إنفاق الشركات، تراجعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وقفزت ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 0.9 بالمئة في أكتوبر.

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وتسارع معدل التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، 0.5 بالمئة بعد صعود مماثل في أكتوبر.

المصدر: "رويترز"