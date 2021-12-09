الولايات المتحدة.. تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1969

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 52 عاما الأسبوع الماضي مع استمرار صعوبة ظروف سوق العمل وسط نقص حاد في العمال.

جاء ذلك في تقرير وزارة العمل الأسبوعي عن إعانات البطالة اليوم الخميس، والذي يعد أحدث مؤشر على سلامة الاقتصاد ومتانته.

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر إلى 4.2 في المئة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أنه كانت هناك 11 مليون وظيفة جديدة في نهاية أكتوبر وأن الأمريكيين يتركون وظائفهم بمعدل قريب من القياسي.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة بواقع 43 ألفا إلى رقم معدل موسميا عند 184 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 1969.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز"، آراءهم توقعوا تقديم 215 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ونزلت طلبات إعانة البطالة من رقم قياسي مرتفع بلغ 6.149 مليون في أبريل نيسان 2020.

وتزيد الطلبات عادة مع برودة الطقس، لكن خبراء اقتصاد يقولون إن هذا النموذج الموسمي ليس قائما على حاله في ظل شح سوق العمل.

المصدر: وكالات