شركات إيرانية لتمويل مشاريع طاقة في سوريا

بحثت وزارة الكهرباء السورية أمس مع وفد شركات خاصة إيرانية سبل تطوير قطاع توليد الكهرباء بسوريا في مجالي الطاقات المتجددة والطاقة التقليدية التي تعمل على الفيول والغاز.

وأكد وزير الكهرباء السوري أهمية العمل على مساري الطاقة التقليدية والمتجددة، مع الإشارة إلى الجاهزية التامة لفرق وزارة الكهرباء المعنية بالتعاون مع هذه الشركات لرسم استراتيجية توليد كهرباء تضمن استقرار المنظومة الكهربائية.

وتمت مناقشة طرق التمويل والضمان لمشاريع إنشاء محطات كهروضوئية وإعادة تأهيل محطات تعمل على الفيول والغاز، مع الاتفاق على اجتماع الفرق الفنية من الجانبين من أجل المباشرة بالتنفيذ.

وتأتي هذه المباحثات في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء السورية لإنشاء مشاريع طاقات متجددة وإعادة تأهيل محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة التقليدية (فيول وغاز).

المصدر: الوطن