وزير المالية المصري يوضح أسباب فرض رسوم جديدة على المواطنين

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه تم اتخاذ إجراءات لزيادة أسعار السلع المستوردة بشكل لا يؤثر على الطبقة المتوسطة.

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وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، أنه لم يقم بفرض الزيادة "الزيادة لازم يوافق عليها مجلس النواب"، لافتا إلى أنه لا زيادة في ضرائب السجائر حتى اليوم، مؤكدًا أنه تم تزويد ضريبة 5% على سعر تذكرة الحفلات في الساحل الشمالي التي قيمتها 6000 جنيه، مؤكدا أن هذه الضريبة تؤخذ لتزويد المرتبات والمعاشات وتحسين حال الفقراء "العدالة الاجتماعية إني أخد من الغني وادي الفقير".

وشدد على أنه لا يحارب الأغنياء إنما العمل على مساعدة الفقراء، والإنفاق على أمن البلد، متابعا: "هناخد من الغني وندي الفقير لتحقيق الحياة الاجتماعية، لافتًا إلى أن وزارة المالية تجلب 25% إيرادات من مصادر أخرى، وأن دفع الضرائب في جميع أنحاء العالم، وعدم دفعها جريمة ضد الدولة".

وأكد أن الأفلام الأجنبية المستوردة فقط تم وضع ضريبة 5% عليها "مجيتش جمب السينما والمسرح الأفلام الأجنبية فقط"، مشيرا إلى أن الأفلام العربية والأغاني العربية لم يتم فرض ضريبة عليها، مؤكدًا فرض 5% رسوم ضريبية على حفلات البالية أيضًا، وأدوات التجميل المستوردة تم فرض 10% رسوم زيادة عليها؛ وهي الموارد التي ستخدم القرى التي يعيش بها الفقراء.

وعن زيادة الأسعار، قال وزير المالية إن تكلفة الشحن ارتفعت بشكل كبير، وتمت إضافة هذه الزيادة على المواد المستوردة وهو السبب في زيادة الأسعار، موضحا أن فاتورة استيراد البترول بشكل سنوي 14 مليار دولار سنويًا (نستورد 130 أو 140 مليون برميل بترول سنويًا).

وكانت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، قد أصدرت قرارا "بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر السكك الحديدية بالدرجة الأولى والثانية، والرسائل البرقية والبريدية".

المصدر: القاهرة 24