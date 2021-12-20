ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بأكثر من 7% حيث صعدت الأسعار مجددا فوق مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لشهر يناير في مركز TTF في هولندا، بحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، إلى 1732 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وللمقارنة فقد أغلقت أسعار الغاز في أوروبا تعاملات يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1560 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتشهد أوروبا زيادة في الطلب على الوقود الأزرق في ظل فصل الشتاء وتراجع مخزونات الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية.

المصدر: تاس