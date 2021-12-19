هيئة قناة السويس تعلن عن تحقيق إيرادات "غير مسبوقة"

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن تحقيق إيرادات "غير مسبوقة" بقيمة 6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى النصف الأول من ديسمبر الجاري.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك خلال استقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لوفد قضائي رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يرافقه مجموعة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وفي كلمته، أوضح الفريق ربيع أن "معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري 6 مليار دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل".

واستعرض رئيس الهيئة عمليات العبور النوعية التي شهدتها القناة خلال العام الماضي، مشددا على "ما تحمله هذه العمليات من دلالات قوية على كفاءة وخبرة مرشدي الهيئة التي لابديل لها ولا غنى عنها لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة".

كما أشار الفريق أسامة ربيع إلى الإجراءات والتدابير المختلفة التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع التحديات المختلفة وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد وأزمة الطقس السيئ، وهو الأداء الذي حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

المصدر: "هيئة قناة السويس"