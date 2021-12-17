ماذا يمتلك؟.. وكم بلغت ثروة رجل الأعمال ماجد الفطيم عند وفاته في 2021؟

توفي اليوم الجمعة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بعد مسيرة حافلة من العطاء، حيث عاصر نهضة الإمارات، ووصفه حاكم دبي محمد بن راشد بأنه أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.

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يعتبر ماجد الفطيم أحد أبرز رجال الأعمال في العالم العربي، واحتل في 2021 المرتبة الثالثة في تصنيف أغنياء العالم العربي، وفقا لصحيفة "فوربس الشرق الأوسط".

ووفقا لبيانات مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" فقد بلغت ثروة ماجد الفطيم في 2021 نحو 6.05 مليار دولار، وجاء في المرتبة 476 ضمن مؤشر "بلومبرغ".

Bloomberg

نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية حيث كان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وذلك في العام 1992.

We are deeply saddened to announce that our beloved founder, Mr Majid Al Futtaim, passed away on the 17 December 2021. (1/6) pic.twitter.com/3UWnNFIdYe — Majid Al Futtaim (@MajidAlFuttaim) December 17, 2021

وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

كما تمتلك مجموعة "ماجد الفطيم" رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية "كارفور" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.

المصدر: بلومبرغ + فوربس