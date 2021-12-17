محمد بن راشد ينعى أحد أشهر رجال الأعمال في الإمارات

نعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، ووصفه بأنه أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.

وقال في تغريدة نشرها في "توتير" اليوم: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها… وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/BZKtRrdRds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 17, 2021

ويعتبر ماجد الفطيم أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات، ونشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية حيث كان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وذلك في العام 1992.

وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

وتتضمن مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمسة مجمعات تسوق بالشراكة مع حكومة الشارقة.

كما أن للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 350 متجرا بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

المصدر: RT + الخليج