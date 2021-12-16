الليرة التركية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد

هبطت العملة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد أن وصل سعر صرفها إلى 15.21 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 15.07 ليرة للدولار، وقبل ذلك بلغت العملة مستوى 15.21 ليرة للدولار، والذي يعد مستوى تاريخيا متدنيا.

ويأتي التراجع في ظل توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، على الرغم من زيادة حادة في التضخم في البلاد.

المصدر: RT + تاس