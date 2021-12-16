أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات أمريكية

تواصل أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها بعد بيانات أظهرت طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة بينما أنهى المركزي الأمريكي برنامج مشتريات السندات لإبطاء التضخم المتزايد.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.81% إلى 74.48 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 73.88 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 71.58 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي تعاملات الأربعاء عند 70.87 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية هبوطا في مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت صادرات الخام الأمريكي بشكل حاد بينما سجل الطلب على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا عند 23.2 مليون برميل يوميا.

كذلك قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إنه سينهي مشتريات السندات في مارس 2022، ويبدأ بزيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

المصدر: RT + رويترز