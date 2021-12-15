بوتين: الصين أصبحت مركزا دوليا لإنتاج لقاحي "سبوتنيك V ولايت"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصين أصبحت مركزا دوليا لإنتاج لقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" المضادين لفيروس كورونا المستجد الروسيين.

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وقال بوتين خلال قمة عقدت عبر الفيديو اليوم مع الرئيس الصيني شي جين: "أصبحت الصين مركزا دوليا لإنتاج اللقاحين الروسيين (سبوتنيك V) و(سبوتنيك لايت)، حيث تم توقيع عقود لإنتاج أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاح مع ستة مصنعين صينيين".

كذلك تحدث الرئيس الروسي عن العلاقات التجارية بين روسيا والصين، وقال إن التبادل التجاري بين البلدين في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي زادت بنسبة 31% لتصل إلى 123 مليار دولار. وتجاوزت المستوى ما قبل اندلاع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن التجارة بين البلدين في المستقبل القريب ستتجاوز مستوى 200 مليار دولار، وهو مستوى تستهدفه موسكو وبكين.

وأبرمت روسيا في نهاية نوفمبر الماضي اتفاقيات مع ست شركات صينية لإنتاج ملايين الجرعات من لقاحين روسيين ضد فيروس كورونا المستجد، هما "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

المصدر: "نوفوستي"