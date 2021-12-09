استثمارات بنحو 28 مليار دولار.. أبرز انجازات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في 10 سنوات

يحتفل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسه وبهذه المناسبة وصف رئيس الصندوق كيريل ديميترييف لقاح "سبوتنيك V" بأنه أهم انجاز لفريق الصندوق في 10 سنوات.

تأسس الصندوق قبل 10 سنوات برأس مال قدره 10 مليارات دولار كمنصة لجذب المستثمرين الأجانب إلى الاقتصاد الروسي، وخلال هذه المدة نفذ الصندوق الروسي أكثر من 100 استثمار، وجذب استثمارات إلى الاقتصاد الروسي تجاوزت قيمتها 2.1 تريليون روبل (حوالي 28 مليار دولار).

كذلك تم جذب أكثر من 40 مليار دولار إلى صناديق مشتركة مع شركاء أجانب، بما في ذلك صناديق استثمار من العالم العربي مثل جهاز قطر للاستثمار، والصندوق السيادي السعودي.

ولدى الصندوق الروسي شراكات استراتيجية مع ما يقرب من 30 جهة من 18 دولة. وبفضل الصندوق تحول الاقتصاد الروسي إلى نموذج استثماري للنمو، وتهدف مشاريعه إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية والنقل وخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يلي خارطة تظهر شركاء الصندوق الروسي في العالم:

وبهذه المناسبة هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاملين في الصندوق، وقال في رسالة إن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أثبت بشكل مقنع أهميته واكتسب ثقة مجتمع الأعمال الروسي والمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى جاهدا لبناء علاقات طويلة الأمد متبادلة المنفعة مع الشركاء الأجانب، ويظهر معايير عالية من الانفتاح والمهنية وأخلاقيات العمل. واليوم يوجد في محفظة الصندوق مشاريع واعدة وأكثرها تنوعا تهدف إلى حل المهام ذات الأولوية في تطوير الصناعة المحلية والزراعة والطاقة والطب والبناء والبنية التحتية.

وعن أبرز المشاريع التي نفذها الصندوق، يمكن الإشارة إلى العديد من المشاريع في البنية التحتية وفي العلاج الطبي، إلا أن الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف اعتبر أن تطوير اللقاح الروسي "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد يعد أبرز انجازات الصندوق خلال السنوات العشر الماضية.

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح روسي تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وفيما يلي فيديو يظهر أبرز المشاريع التي شارك فيها الصندوق:

المصدر: RT