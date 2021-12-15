 
مباشر

بيانات جديدة للتضخم في السعودية

مال وأعمال

بيانات جديدة للتضخم في السعودية
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rylm

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 1.1% في نوفمبر الماضي، عما كان عليه قبل عام، وأن الزيادة عن الشهر السابق بلغت 0.2%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية ترجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النقل، التي زادت 5.7% بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9% على أساس سنوي.

وقالت المملكة في ميزانيتها لعام 2022 إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم هذا العام إلى 3.3% في المتوسط، بسبب تلاشي التأثير الأساسي لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو من العام الماضي.

كما توقعت ارتفاع التضخم إلى 1.3% في المتوسط العام المقبل.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا