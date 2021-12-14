بعد انهيار الليرة التركية.. طوابير في اسطنبول لشراء الخبز المدعوم

تداولات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طابورا طويلا من الأتراك في مدينة اسطنبول، اصطفوا لشراء "الخبز الشعبي"، وهو خبز تدعمه سلطات المدينة التركية.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تركيا تراجعا حادا في عملتها الوطنية (الليرة) وارتفاعا في معدلات التضخم.

وعلق على ذلك عمدة مدينة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قائلا إنه على الرغم من أن المواطنين الأتراك أصبحوا أفقر بسبب التضخم وانهيار الليرة ، إلا أنه من غير المرحب نشر مثل هذه الفيديوهات.

وجرى اليوم تداول العملة التركية عند مستوى 14.24 ليرة للدولار، وهوت أمس الليرة بنحو 7% إلى مستوى قياسي متدن، قرب 15 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي التركي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.

وفقدت الليرة نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام بفعل خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، الذي بلغ 400 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، وهي خطوة يدعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: نوفوستي