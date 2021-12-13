وزير المالية السوري يكشف عن عدد من مشاريع القوانين

أعلن وزير المالية السوري كنان ياغي أن وزارته تعمل على "إصلاح الترهل" في النظام الضريبي وكشف عن الانتهاء من مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين.

وقال ياغي أمام مجلس الشعب (البرلمان) إن "هناك استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على الأرباح".

وأضاف أن الضريبة على القيمة المضافة "تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة وسوريا غير جاهزة حاليا لذلك".

وأعلن أنه "تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين"، وأشار إلى أن المشروع "مدعوم من وزارة المالية بنسبة 90 في المئة" وأنه سيصدر قريبا.

وخلال جلسة اليوم التي تابع فيها المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022، أضاف ياغي أن عددا من الإجراءات المتعلقة بنقل الأموال سيتم تعديلها مطلع القادم، وقال إن مصرف سوريا المركزي سيعيد النظر "في سقف السحب اليومي من المصارف المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط، وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة".

المصدر: "سانا"