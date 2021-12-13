"شل" تتحالف مع قطر في مشروعين في مصر

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، أنها ستدخل في قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر من خلال منطقتين بحريتين.

وجاء ذلك بحسب تغريدة نشرتها اليوم الاثنين الشركة القطرية، وأرفقت التغريدة بخريطة يظهر مكان المنطقتين في البحر الأحمر.

وقبل ذلك قالت شركة "شل" إن شركة تابعة لها وهي "شل للاستكشاف والإنتاج" وقعت اتفاقات مع شركة "قطر للطاقة" ستحصل بموجبها الشركة القطرية على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 و بلوك 4).

ووفقا لبيان نشرته شركة "شل" فإن الامتيازين، اللذين تديرهما "شل"، يقعان في منطقة البحر الأحمر. وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقيات تخضع للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.

وعلق خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات "شل" في مصر والعضو المنتدب قائلا، إن "التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدما ​​في هذه الفرصة. كما تجدر الإشارة أيضا أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصري بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر".

المصدر: RT