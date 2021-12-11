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طهران: العراق دفع لإيران معظم ديونه المتعلقة بتصدير الغاز والكهرباء

مال وأعمال

طهران: العراق دفع لإيران معظم ديونه المتعلقة بتصدير الغاز والكهرباء
dreamstime.com
علما إيران والعراق.
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أعلنت إيران أن العراق سدد معظم الديون لها المتعلقة بتصدر الغاز والكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم دفع ما بين 5 و7 مليارات دولار أخرى قريبا.

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وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى الإسحق، اليوم السبت، إن "ديون العراق لإيران تتعلق بتصدير الغاز والكهرباء، وتم دفع معظم المبلغ وفق التفاهم الحاصل بين البلدين، وسيتم دفع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار أخرى قريبا".

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، كاظم موسوي، يوم 27 أكتوبر، إن الديون العراقية المستحقة لبلاده تبلغ حاليا نحو 7 مليارات دولار.

وأشار موسوي إلى أن العراق دولة صديقة لكن لا يجب أن تعامل إيران بمثل هذه الطريقة.

المصدر: "برنا"

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