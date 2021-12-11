الأزمة من الألف إلى الياء بين "إيرباص" و"القطرية"

أعلنت مجموعة إيرباص أنها مستعدة للجوء إلى تحكيم مستقل لمحاولة تسوية نزاعها مع الخطوط الجوية القطرية التي أوقفت طائرات إيرباص "A350" بسبب تدهور سطح جسم الطائرة.

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وبعدما دانت ما اعتبرته "تفسيرا خاطئا" من جانب زبونها، وحتى "تهديدا للبروتوكولات الدولية للسلامة الجوية"، قالت المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية "إيرباص" في بيان إنها قررت الاستعداد "لتقييم قانوني مستقل".

وأضافت في البيان الذي اتسم بنبرة حادة غير معتادة حيال أحد أهم زبائن المجموعة وثاني شركة للطيران في الشرق الأوسط "القطرية"، أن الأمر يتعلق بـ "حل الخلاف الذي لم يتمكن الطرفان من تسويته خلال المناقشات المباشرة والمفتوحة".

وتابع المصدر نفسه أن هذا الإجراء الذي قالت إيرباص إنها "تأسف لاضطرارها لاتخاذه" أصبح "ضروريا للدفاع عن مكانتها وسمعتها". ولم يتم كشف شكل الإجراء الذي يمكن أن تطلقه إيرباص.

وردا على سؤال حول هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرامج وخدمات الشركة المصنعة للطائرات، فيليب مون، أن العقود التجارية بين إيرباص والخطوط الجوية القطرية تنص على إمكانية من هذا النوع، من دون يضيف أي تفاصيل.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مطلع أغسطس أنها تلقت أمرا من السلطات المنظمة في بلدها بإبقاء 13 من طائراتها إيرباص "A350" على الأرض بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

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ويضم أسطول "قطر إيروايز" 34 طائرة "A350-900" و19 طائرة "A350-1000" حسب وثيقة لإيرباص.

مع ذلك قالت المجموعة الأوروبية التي تعترف بتدهور في حالة الطلاء، أنه يمكن أن تعرض شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة على جسمها المصنوع من مواد مركبة، وهذا ليس له أي عواقب على السلامة خلال تحليقها.

وخلال مباحثاتها مع إيرباص، أكدت الخطوط الجوية القطرية عكس ذلك، بحسب المجموعة الأوروبية التي تأخذ على شركة الطيران أيضا "رفضها من دون مبرر شرعي" الحلول التصحيحية التي اقترحتها المجموعة.

وأضافت إيرباص أنها "تعمل على إعادة إقامة حوار بناء مع عميلتها حول هذا الأمر ، لكنها لا تنوي قبول استمرار صدور أي تصريحات غير دقيقة من هذا النوع".

وأوضح مون أن إيرباص قررت اتخاذ هذا الإجراء وإعلانه لأن الخطوط الجوية القطرية "قطعت المرحلة الأولى من إجراءات قضائية".

المصدر: أ ب