تقرير يكشف قيمة صادرات لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا

ارتفعت صادرات روسيا من اللقاحات في 2021 مع تطويرها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك" وبدئها بتسويق وتصدير اللقاح إلى مختلف دول العالم.

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ووفقا لتقرير نشر اليوم واستند لبيانات جمركية فإن صادرات اللقاحات المخصصة للبشر بلغت مستوى قياسيا في أكتوبر الماضي، حيث تم شحن كميات خلال هذا الشهر مساوية لشحنات اللقاحات التي تم تصديرها من روسيا خلال فترة الصيف الماضي.

وذكر موقع "أر بي كا" أن صادرات اللقاحات من روسيا، التي نمت بفضل "سبوتنيك V"، تجاوزت قيمتها منذ بداية العام مستوى 1.2 مليار دولار، فيما بلغت الشحنات في شهر أكتوبر الماضي مستوى 356 مليون دولار.

طورت روسيا عدة لقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعد "سبوتنيك V" أبرزها، وهذا اللقاح الروسي يعتبر أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وأمس اعتبر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، المشارك في تطوير لقاح "سبوتنيك"، أن تطوير "سبوتنيك V" أهم انجاز لفريق الصندوق في 10 سنوات.

المصدر: "أر بي كا"