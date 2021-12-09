توقيع صفقة تمويل قيمتها 1.24 مليار يورو لمشروع تركي

قال بنك "ستاندرد تشارترد" إنه تم توقيع صفقة تمويل أخضر لوزارة المالية التركية قيمتها 1.24 مليار يورو (1.40 مليار دولار) وذلك لتمويل خط قطارات جديد سريع في شمال غرب تركيا.

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وأضاف البنك في بيان أن طول الخط يبلغ 200 كيلومتر ويعد أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مدن صناعية وشبكة خطوط القطارات في البلاد وسيربط مدينتي بانديرما وعثمانلي.

وسيتولى البنك ترتيب القرض وستشارك فيه مؤسسات ائتمان الصادرات في الدنمارك والسويد.

وأشار البنك إلى أن الاتفاق يغطي جميع تكاليف المشروع الذي تنفذه وزارة النقل من خلال عقد مع شركة كاليون للهندسة والإنشاءات.

المصدر: رويترز