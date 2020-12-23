وصول أول قطار شحن من تركيا إلى الصين

أعلنت السلطات الصينية أن أول قطار شحن من تركيا وصل إلى مدينة شيآن شمال غربي الصين وانتهى التخليص الجمركي لجميع البضائع.

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وأوضحت منطقة شيآن الدولية للتجارة واللوجيستيات أن القطار كان محملا بـ1383 من الثلاجات المنزلية من تصنيع شركة "بي اس اتش".

وقطع القطار مسافة 8693 كم بعد مغادرته إسطنبول في 4 ديسمبر، وتقدر قيمة الشحنة بنحو 10.4 مليون يوان (نحو 1.59 مليون دولار).

وقال السفير التركي لدى الصين عبد القادر أمين أونين: "هذه المناسبة السعيدة تمثل إعادة إحياء للعلاقات التاريخية بين تركيا والصين".

وأضاف أن خط السكة الحديد بين الصين وأوروبا أصبح أكثر أهمية خلال فترة الجائحة حيث قامت قطارات الشحن بدور محوري في الحفاظ على سلسلة الإمداد اللوجيستي الدولية.

وأوضح أونين أن "زيادة استخدام خط السكة الحديد بين تركيا والصين سيعجل الأنشطة الاقتصادية عبر أوراسيا".

المصدر: شينخوا