دمشق تترأس "أوابك" وتستضيف مؤتمرا عربيا للطاقة

بموافقة جميع أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، ستترأس سوريا مجلس وزراء المنظمة العام القادم، كما ستستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في عام 2024.

واختتم اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو، وجاء ذلك بحسب ما نشرته وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في صفحتها على "فيسبوك" اليوم الخميس.

واتفق وزراء الطاقة والبترول المجتمعون، ومن بينهم وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة "أوابك" اعتبارا من يناير 2022 وحتى الشهر نفسه من 2023، بعد رئاسة السعودية للمنظمة في العام الماضي.

كما وافق جميع الأعضاء على استضافة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في العام 2024 بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023.

المصدر: RT