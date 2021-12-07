مصر تنشئ 7 مخزونات استراتيجية

أعلن مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي موافقة مجلس الوزراء على مشروع المخزونات الاستراتيجية للبلاد، لتفادي أي نقص أو شح في إمدادات الغذاء الرئيسية.

وأوضح أنه تم الإسناد بالأمس لـ3 شركات بتشييد 7 مستودعات استراتيجية في لتأمين احتياجات البلاد من السلع وضمان إمداد 28 سلعة.

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ويبلغ حجم الاستثمارات المقدرة لهذه المخازن 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المستودعات ستدار بأفضل تكنولوجيا على مستوى المنطقة بالكامل، وهو ما يعد نقلة نوعية.

ولفتت الوزارة إلى أن إنشاء مثل هذه المخازن سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والحبوب احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وستوفر هذه المخازن 21 سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70% من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وقد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن، "مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأسعار".

وأضاف أنه سيتم تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بجهود شركة مراكز السعودية.

وأضاف عشماوي، أن حجم التجارة قفز من 17 إلى 21% من الناتج المحلي، موضحا أن المستودعات الاستراتيجية ستقلب الفاقد والهادر من السلع، فضلا عن دورها في الحفاظ على احتياطي السلع.

المصدر: اليوم السابع + الدستور