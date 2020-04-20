سر بناء 7 مخازن استراتيجية عملاقة في مصر بأمر من السيسي

تستعد مصر لبناء 7 مخازن عملاقة في 7 محافظات مختلفة بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير كميات كبيرة من السلع للمصريين.

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وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنها "تجري مشاورات على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في 7 محافظات وهي: الجيزة، بني سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية والبحيرة، الأمر الذي سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين طوال العام".

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل إلى 21 مليار جنيه.

وأشار الوزير المصري إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير جميع السلع للمواطنين بشكل مستمر".

ونوهت الوزارة بأن إنشاء مثل هذه المخازن سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والحبوب احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

وكشفت الوزارة أنه "جار توقيع مذكره تفاهم مع شركة أجيليتي، والتي تعد سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة".

وقالت إن "الشركة ستقوم بتنفيذ مخزنين أحدهما في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 50 فدانا والآخر بمحافظة القليوبية على مساحة 50 فدان أيضا كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ باقي المخازن في المحافظات الأخرى تباعا خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين".

وستوفر هذه المخازن 21 سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من 70% من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن، "مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار".

المصدر: RT