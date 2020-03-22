وزير التموين المصري يطمئن المواطنين على احتياطي السلع واللحوم

أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الاحد، أن احتياطيات السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيوت لا تقل عن أربعة أشهر .

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أضاف الوزير أن ما يتوفر من الدواجن يكفي لما بعد عيد الأضحى، ومن اللحوم الحية ما يكفي لأكثر من 12 شهرا، والأرز لـ 4.7 شهر، فضلا عن توافر احتياطي لخامات لإنتاج منتجات داخل الجمهورية بعد عيد الأضحى.

وتابع المصيلحي موجها حديثه لكل مصري، قائلا إنه "لا يوجد احتمال ولو واحد في المليون" أن يحدث أي نقص في السلع الأساسية، وبناء عليه دعا الجميع إلى الاطمئنان.

وبحسب الوزير فهناك من يستغل اندفاع المواطنين لشراء بعض الأصناف، وبالذات المنظفات والمطهرات، بتقليل المعروض ورفع الأسعار، ومن أجل مواجهة ذلك، اجتمع رئيس الوزراء المصري، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز المستهلك ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين ومسؤولي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية لتنفيذ القانون ضد أي ممارسات لحجب السلع أو زيادة الأسعار، وتحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، مع مصادرة البضائع.

ناصر حاتم

المصدر: RT