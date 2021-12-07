ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي

يتجه أغنى رجل في إفريقيا لإغلاق العام بأعلى مستوى له من صافي الثروة منذ 2014، مدعوما بالسنة الثانية على التوالي من المكاسب في وحدة الإسمنت الخاصة به.

وساعد ارتفاع سعر سهم دانغوتي للإسمنت "Dangote Cement Plc" وارتفاع أسعار النفط والأسمدة في تعزيز ثروة رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي البالغ من العمر 64 عاما بما يصل إلى 2.3 مليار دولار هذا العام ليبلغ إجمالي ثروته 20.1 مليار دولار حتى 3 ديسمبر.

كما ساعد الطلب القوي على الإسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء في أكبر اقتصاد في إفريقيا على زيادة إيرادات Dangote Cement، وهي أكبر الأصول المملوكة للملياردير النيجيري.

وتستعد Dangote أيضا لإكمال مصفاة تكرير بقيمة 19 مليار دولار لتلبية طلب نيجيريا من الوقود، الذي يتم تلبيته حاليا عن طريق الواردات.

وبدأت الشركة هذا العام، أيضا في تصدير الأسمدة إلى الولايات المتحدة والبرازيل بعد الانتهاء من مصنع بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن من اليوريا والأمونيا سنويا.

وولد دانغوتي في عائلة مسلمة ثرية في شمال نيجيريا، وأسس شركته الخاصة لبيع الإسمنت في سن 21 عاما، وانتقل إلى تصنيع مواد البناء في التسعينات، بمساعدة سياسات الحكومة التي شجعت على تقليل الحاجة للواردات.

المصدر: "بلومبيرغ"