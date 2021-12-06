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مصر تصدر قرارا يشمل الواردات الأمريكية من البولي كلوريد الفينيل

مال وأعمال

مصر تصدر قرارا يشمل الواردات الأمريكية من البولي كلوريد الفينيل
مصر تصدر قرارا بشأن الواردات الأمريكية
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أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا يقضي بفرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق على الواردات الأمريكية من مادة البولي كلوريد الفينيل المستخدمة في الصناعات الكيميائية.

وقررت وزيرة التجارة نيفين جامع فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) أمريكية المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة بأن العمل بهذا القرار سيكون لمدة 5 أعوام اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المصرية.

وتندرج الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل تحت البند 3904100090 من التعرفة الجمركية المنسقة، حسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية

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