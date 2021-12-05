صندوق الثروة السيادي السعودي يبيع 5.01% في شركة الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) يوم الأحد أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، طرح حصة قدرها 5.01 بالمئة للبيع من شركة الاتصالات السعودية.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 100.2 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم، يتوقع أن تجلب ما يصل إلى 11.623 مليار ريال (3.10 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق، وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة ولها حصص في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات وتركيا.

وكانت "رويترز" قد ذكرت لأول مرة أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية في يونيو، وهو ما أكده لاحقا صندوق الثروة السيادي.

وصندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي لرؤية السعودية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل قيادة الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ويتبع الصندوق استراتيجية ذات شقين، حيث يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات بينما يستثمر محليا أيضا في مشاريع مثل المنطقة الاقتصادية الضخمة المعروفة باسم نيوم.

المصدر: رويترز