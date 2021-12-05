ميناء إماراتي يحصل على تصنيف ميناء دولي

أعلن مكتب حكومة أبو ظبي الإعلامي أن ميناء مغرق في الظفرة التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي حصل على تصنيف ميناء دولي من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.

وكتب المكتب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "يتيح التصنيف لميناء مغرق استقبال السفن الدولية والمحلية بما في ذلك القاطرات البحرية وسفن الحاويات وسفن الركاب وسفن البضائع عالية السرعة".

ميناء مغرق في الظفرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، يحصل على تصنيف ميناء دولي من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات. يتيح التصنيف لميناء مغرق استقبال السفن الدولية والمحلية بما في ذلك القاطرات البحرية وسفن الحاويات وسفن الركاب وسفن البضائع عالية السرعة. pic.twitter.com/5iMHmMbNfI — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 5, 2021

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وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، إن تصنيف ميناء مغرق، الذي يعد أحد أهم موانئ منطقة الظفرة، مرفقا مينائيا دوليا، "يسهم في استقطابه للشركات العالمية الرائدة في القطاع وخاصة العاملة في سوق الطاقة العالمي".

المصدر: وسائل إعلام إماراتية