موانئ دبي العالمية: انضمام 10 دول إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية، انضمام 10 دول لحد الآن إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، لافتة إلى أن عدد الدول التي ستنضم إلى هذه المبادرة سيتزايد خلال الفترة القريبة المقبلة.

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وأشارت المجموعة العالمية إلى أنه إلى جانب الدول، فإن عددا من كبرى الشركات متعددة الجنسيات يشارك في المبادرة، بما في ذلك "يو بي إس"، و"فايزر"، و"سوني"، و"جونسون إند جونسون"، و"إل جي".

وتهدف مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" التي أطلقتها دبي عالميا في العام الماضي، إلى زيادة الفرص التجارية بين الأسواق النامية، وإلى تعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء من خلال خفض تكاليف الشحن، وتقليل وقت العبور عبر أول برنامج ولاء عالمي للشحن، ومن بين الدول المشاركة في هذه المبادرة: الهند، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا وغيرها.

ومن ضمن أهداف هذه المبادرة أيضا، التغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية، عبر التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن، بالإضافة إلى تسهيل الحركة بين الموانئ والمطارات، كما تتيح للتجار ومخلصي البضائع مزايا متعددة في العمليات التجارية التي يقومون بها من خلال المراكز الموجودة في الدول الأعضاء، من بينها: "توفير الكلفة، واختصار الوقت، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، ومنح الدول والمناطق حق الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع التجارة في المنتجات الحالية، وزيادة الحصص السوقية في منتجات التصدير الرئيسة في الاقتصادات النامية"، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن تطوير برنامج "الجواز اللوجستي العالمي" تم بالشراكة مع هيئات تقديم الخدمات اللوجستية الرئيسة في دبي، بينها مجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة الإمارات للشحن الجوي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

المصدر: "الإمارات اليوم"