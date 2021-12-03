لبنان.. انخفاض في أسعار المحروقات

سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، انخفاضا بعد ارتفاع سجل على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية، انخفاض أسعار البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة بينما انخفض سعر المازوت 14000 ليرة كذلك سعر الغاز 11400 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 315000 ليرة لبنانية.



- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 325200 ليرة لبنانية.



- المازوت: 315000 ليرة لبنانية.

- قارورة الغاز: 272700 ليرة لبنانية.

يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سجل انخفاضا هذا الأسبوع، ليغلق عند 23450 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان تخطى يوم الجمعة الماضي عتبة الـ25 ألف ليرة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

المصدر: RT