أسعار المحروقات في لبنان تواصل الارتفاع

سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي لامس وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية الـ25 ألف ليرة.

وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية ارتفاع أسعار البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة، والمازوت 13300 ليرة، والغاز 10800 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 313000 ليرة لبنانية.



- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 323000 ليرة لبنانية.



- المازوت: 334300 ليرة لبنانية.



- قارورة الغاز: 287300 ليرة لبنانية.

يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) أغلق يوم أمس عند 24986 ليرة مقابل الدولار الواحد.

المصدر: LBC + RT