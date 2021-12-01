تم الإعلان اليوم عن إعادة فتح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأعلن عن هذه الخطوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة من الجانب السوري، محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة والتجارة والتموين من الجانب الأردني يوسف الشمالي.

وأشار بيان مشترك للجهتين، نشرته الوزارة السورية في صفحتها "فيسبوك"، إلى أن إعادة فتح المنطقة يأتي في إطار تحقيق الغاية المرجوة منها في تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

وقال البيان، إن الخطوة تمت في إطار التنسيق والتعاون بين سوريا والأردن لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، التي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.

المصدر: RT