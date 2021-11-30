المركزي الروسي يكشف عن توقعاته للتضخم

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيؤلينا، عن توقعاتها لمعدلات التضخم في روسيا للعام 2021، وقالت إن التضخم سيكون بحلول نهاية هذا العام عند مستوى 7.4% - 7.9%.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي، خلال مشاركتها في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، قائلة: "من المتوقع أن يكون التضخم في البلاد بحلول نهاية هذا العام أقرب إلى الحد الأعلى للنطاق البالغ 7.4% - 7.9%".

كذلك ألمحت رئيسة المركزي الروسي إلى احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع مجلس إدارته في شهر ديسمبر 2021، وقال المركزي إنه ينظر في سيناريوهات، من الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواها الحالي 7.5% إلى زيادة الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند المستوى الحالي هو الخيار الأقل ترجيحا.

المصدر: نوفوستي