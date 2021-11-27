مصر.. الصادرات الزراعية تبلغ نحو 5.2 مليون طن في 11 شهرا

بلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 نحو 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية.

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وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أحمد العطار، حيث أن حجم هذه الصادرات سجل زيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

هذا وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر (الشمندر)، والجوافة، والفلفل، والمانغو، والثوم، والعنب، والبطيخ".

وأوضح السيد القصير أن الصادرات الزراعية توزعت كالترتيب الآتي:

1- الموالح: مليون و882 ألفا و300 طن.

2- البطاطس: 620 ألفا و769 طنا.

3- البنجر (الشمندر): 607 آلاف و247 طنا.

4- البصل: 256 ألفا و255 طنا.

5- العنب: 143 ألفا و201 طن.

6- البطاطا: 94 ألفا و312 طنا.

7- الرمان: 79 ألفا و593 طنا.

8- المانغو: 36 ألفا و441 طنا.

9- الفاصوليا: 25 ألفا و210 أطنان.

10- الفراولة: 20 ألفا و942 طنا.

11- الثوم: 18 ألفا و784 طنا.

12- الجوافة: 14 ألفا و133 طنا.

13- البطيخ: 8 آلاف و462 طنا.

14- الفلفل: 7504 أطنان.

المصدر: "اليوم السابع"