المصارف الروسية تحقق أرباحا تاريخية

تتوقع وكالة تصنيف أن تسجل المصارف الروسية في 2021 مستوى قياسيا من الأرباح الصافية، وتشير إلى 2.5 تريليون روبل (حوالي 33 مليار دولار).

وقالت وكالة التصنيف NKR، في مذكرة تحليلية: "سيصل صافي أرباح البنوك الروسية في عام 2021 إلى مستوى قياسي يبلغ 2.5 تريليون روبل. وقد يؤثر على الأرباح في الربع الرابع من هذا العام إعادة التقييم السلبي لسندات الدين ونمو فوائد القروض العقارية وبيع التجزئة غير المضمون وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يكرر القطاع المصرفي في روسيا تسجيل مستوى قياسي من الأرباح في العام 2022، لافتة إلى أن زيادة الرسوم والإيرادات للمصارف ستدعم الأرباح.

المصدر: تاس