بورصة السعودية تتكبد أكبر خسارة أسبوعية لها في أكثر من عام

تخلت البورصة السعودية عن مكاسب سجلتها في وقت مبكر من الجلسة لتنهي تعاملات اليوم الخميس على انخفاض مسجلة رابع خسارة أسبوعية لها وأكبر تراجع لها منذ أكتوبر 2020.

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وجاءت خسائر المؤشر السعودي في أعقاب توتر مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن الذين أعلنوا مسؤوليتهم في 20 نوفمبر عن هجمات بطائرات مسيرة في عدة أنحاء من المملكة منها منشآت لشركة "أرامكو" في جدة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة منهيا جلستين من المكاسب، ونزل سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة في حين انخفض سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" 1.1 بالمئة.

وفي أبوظبي صعد مؤشر البورصة 0.7 بالمئة مدعوما بزيادة سهم ألفا ظبي القابضة 2.4 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي واحدا بالمئة وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي و0.8 بالمئة.

وأبرمت تركيا والإمارات اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات أمس الأربعاء، تشمل استثمارات في التكنولوجيا والطاقة بعد محادثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتأتي زيارة الشيخ محمد إلى أنقرة، وهي الأولى منذ أعوام، في إطار سعي البلدين إلى إصلاح العلاقات المتوترة ووسط أزمة عملة في تركيا.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7 بالمئة وقفز سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.4 بالمئة.

ونقل بيان للحكومة المصرية عن وزيرة التخطيط قولها أمس الأربعاء، إن الاقتصاد المصري نما 9.8 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 التي بدأت في يوليو، مقارنة مع 0.7 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: "رويترز"