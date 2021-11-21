مشغل البورصة السعودية يحدد نطاقا سعريا للسهم في طرح عام أولي بنحو مليار دولار
Reuters Faisal Nasser
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حددت مجموعة "تداول" السعودية، مشغل البورصة في المملكة، نطاقا سعريا استرشاديا للطرح العام الأولي يشير إلى أنها قد تجمع ما يصل إلى 3.78 مليار ريال (1.01 مليار دولار) من العملية.
وقالت "تداول" في إفصاح للبورصة إنها تعتزم بيع 36 مليون سهم في نطاق سعري بين 95 ريالا و105 ريالات للسهم.
وسيتحدد السعر النهائي بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر، والذي يبدأ اليوم الأحد وينتهي في 26 نوفمبر.
المصدر: "رويترز"
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