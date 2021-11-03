طرح حصة من "تداول" السعودية في البورصة
Reuters
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قالت هيئة السوق المالية في السعودية اليوم الأربعاء إنها وافقت على طرح عام أولي لأسهم مجموعة تداول السعودية القابضة المالكة والمشغلة لسوق الأسهم في المملكة.
وأضافت الهيئة أنها وافقت على طلب لطرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمئة من أسهم الشركة.
وفي أبريل 2021، قالت مجموعة تداول السعودية إنها عينت "جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" وذراع الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي لطرحها العام الأولي.
المصدر: "رويترز"
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